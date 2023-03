« Ils jouent gros », le PSG au bord de l’implosion

Axel Cornic

Ce huitième de finale retour de Ligue des Champions est un gros tournant pour la saison du Paris Saint-Germain, solide leader de Ligue 1 et déjà éliminé de la Coupe de France. Une défaite face au Bayern Munich ce mercredi pourrait en effet remettre en question tout le projet commencé l’été dernier, avec Luis Campos et Christophe Galtier.

C’est le genre de rendez-vous que l’on attend toute une saison. Battu au match aller, le PSG est dos au mur et doit faire quelque chose face au Bayern Munich pour espérer poursuivre ses rêves de Ligue des Champions. Car une élimination serait un véritable échec pour une équipe qui en dépit de la blessure de Neymar, peut aligner des joueurs de très haut niveau.

« Si tu te fais éliminer, même avec la manière, on retiendra que le match aller n'a pas été digne du Paris Saint-Germain »

Pour Jérôme Rothen, la pression est clairement sur le PSG avant ce huitième de finale retour de Ligue des Champions face au Bayern Munich. « Le PSG joue une partie de sa saison, oui, comme tous les ans. C'est un objectif très clairement affiché depuis plus de dix ans » a expliqué l’ancien joueur du PSG, au micro de RMC Sport . « Si tu te fais éliminer, même avec la manière, on retiendra que le match aller n'a pas été digne du Paris Saint-Germain ».

« En cas d'élimination, le duo Galtier-Campos va être jugé sur le fait de ne pas avoir fait passer de cap en Ligue des champions au PSG »