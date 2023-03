PSG : Il l’avoue, Kylian Mbappé le fait rêver

Thomas Bourseau

Devenu meilleur buteur de l’histoire du PSG, Kylian Mbappé fait vibrer le monde du football et notamment Thomas Müller, adversaire du champion du monde en Ligue des champions. Pour Folarin Balogun, Mbappé est un exemple à suivre.

Kylian Mbappé est entré dans l’histoire du PSG le samedi 4 mars dernier en inscrivant son 201ème but avec le Paris Saint-Germain. De quoi lui permettre de dépasser Edinson Cavani et ses 200 réalisations et donc de devenir le meilleur buteur de l’histoire du club de la capitale. Ses prouesses lui valent l’admiration de beaucoup et notamment d’adversaires.

Thomas Müller, son adversaire direct, n’a que des louanges à lui faire

En conférence de presse dans le cadre du 1/8ème de finale retour de Ligue des champions opposant le Bayern Munich au PSG ce mercredi 8 mars, Thomas Müller a avoué que son joueur préféré au PSG n’était autre que Kylian Mbappé.

«Je pense que les choses qu’il a réalisé dans sa carrière, à un si jeune âge, sont juste exceptionnelles»