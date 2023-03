Il l'annonce, le projet fou du Qatar va faire couler le PSG

Arthur Montagne - Journaliste Affamé de sport, il a grandi au son des moteurs de Formule 1 et des exploits de Ronaldinho. Aujourd’hui, diplomé d'un Master de journalisme de sport, il ne rate plus un Grand Prix de F1 ni un match du PSG, ses deux passions et spécialités

Déjà propriétaire du PSG, le Qatar mène actuellement des discussions pour racheter Manchester United à la famille Glazer. L'opération pourrait avoisiner les 5 milliards d'euros, ce qui inquiète Daniel Riolo qui craint que le PSG ne soit plus la priorité du côté de Doha.

En 2011, le PSG passe sous pavillon qatari. Racheté par QSI, le club de la capitale devient le premier échelon de la stratégie de soft power lancée par le Qatar en vue de la Coupe du monde 2022. Une stratégie qui s'est poursuivie ces dernières années et qui s'est étendue à d'autres sports avec l'organisation des Championnats du monde de handball, d'un tournoi de tennis et d'un Grand Prix de F1. Mais le Qatar vise encore plus grand.

Le Qatar veut racheter Manchester United

En effet, alors que la famille Glazer semble avoir l'intention de vendre Manchester United, le Qatar serait le grand favori pour devenir propriétaire des Red Devils . Par conséquent, les Qataris pourraient racheter l'un des plus grands clubs de l'histoire du football, et pour Daniel Riolo, ce n'est pas une bonne nouvelle pour le PSG.

Le PSG, futur «club B» du Qatar ?