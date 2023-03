«Je ne le connais pas», la déclaration hallucinante sur Kylian Mbappé

Jules Kutos-Bertin - Journaliste Tout petit, je m’étais promis d’avoir un métier en accord avec le football. Très vite, j’ai pris conscience que mes pieds ne suffiraient pas pour m’emmener là où je le voulais alors le journalisme est devenu une évidence.

Kylian Mbappé a éclos à l’AS Monaco en 2017. Très en vue en début d’année, l’attaquant français avait été titularisé pour la première fois en Ligue des Champions contre Manchester City en huitième de finale. Pourtant, avant cette rencontre, Kevin De Bruyne avait affirmé qu’il ne connaissait pas l'actuel joueur du PSG. Cela a bien changé…

Début 2017, un jeune attaquant français pointe le bout de son nez dans une équipe de l’AS Monaco toujours aussi surprenante. Radamel Falcao et Valère Germain portent l’attaque monégasque mais Kylian Mbappé va venir bousculer la hiérarchie. A seulement 18 ans, Mbappé n’a peur de rien et il le montrera en Ligue des Champions.

Mbappé a brillé en C1

Leonardo Jardim lui fait confiance et le titularise pour le huitième de finale contre Manchester City. Kylian Mbappé marque à l’aller et au retour, avant de briller en quarts contre le Borussia Dortmund. Suffisant pour que Kevin De Bruyne fasse sa connaissance.

De Bruyne ne le connaissait pas !