Le PSG attend son sauveur, il l’a déjà recruté

Malgré une finale en 2020 et une demi-finale en 2021, le PSG a connu plusieurs désillusions en Ligue des champions ces dernières années. Le club de la capitale est donc constamment en quête de nouvelles stars pour porter l'équipe dans la compétition européenne. Mais le PSG tient peut-être déjà son sauveur avec Kylian Mbappé.

Depuis plusieurs années maintenant, le PSG cherche à se renforcer pour aller chercher la première Ligue des champions de son histoire. Le club de la capitale est souvent en quête de nouvelles grosses pointures pour porter le PSG. La saison dernière par exemple, Robert Lewandowski était annoncé du côté de la formation parisienne pour accompagner Neymar, Lionel Messi et Kylian Mbappé. Pourtant, le PSG tient déjà sa star capable de sauver le club en Ligue des champions avec l’international français.

Révélation à l’AS Monaco, Mbappé a fait tomber les gros

Kylian Mbappé a d’ailleurs montré qu’il était un homme des grands rendez-vous dès le début de sa carrière. Il a participé à la folle épopée de l’AS Monaco en Ligue des champions en 2017 et a été l'un des acteurs majeurs. Il a notamment marqué les esprits contre Manchester City. Les Monégasques étaient presque condamnés à l’exploit après s’être inclinés 5-3 à l’aller. Mais tout était encore possible pour Leonardo Jardim. Buteur à l’aller, Kylian Mbappé a montré la voie à ses coéquipiers en ouvrant le score dans les premières minutes de la deuxième confrontation face aux Citizens . Fabinho et Tiémoué Bakayoko ont suivi l’exemple, permettant à l’AS Monaco d’éliminer le géant de Premier League (6-6 scores cumulés, qualification de Monaco grâce aux buts à l’extérieur).



Kylian Mbappé a remis cela quelques semaines plus tard. En quarts de finale contre le Borussia Dortmund, il a permis aux siens de s’imposer face aux Allemands avec un doublé à l’aller, puis une réalisation en début de match au retour. Son épopée avec l’AS Monaco a néanmoins pris fin au stade des demi-finales, où les Monégasques se sont inclinés face à la Juventus malgré une réduction du score de Kylian Mbappé au retour.

Indispensable, Mbappé a réussi son pari

Kylian Mbappé s’est ensuite envolé pour le PSG, où il a été recruté pour la somme hallucinante de 180M€. Et même dans la capitale, l’attaquant d’aujourd’hui 24 ans a montré qu’il pouvait porter le club sur ses épaules. Il l’a notamment prouvé en 2019. Champion du monde en 2018, Kylian Mbappé a changé de statut deux ans après son arrivée au PSG. Et un soir d’octobre 2019, il s’est révélé redoutable même en sortie de banc. Préservé par Thomas Tuchel, Kylian Mbappé est entré peu après la mi-temps contre le Club Bruges. Le crack de Bondy a métamorphosé le jeu parisien et a inscrit un triplé en plus d’avoir délivré une passe décisive pour porter le score à 0-5. Ce soir-là, Kylian Mbappé est devenu le premier joueur à inscrire un triplé en sortie de banc en Ligue des champions. « Je voulais montrer que c'est difficile de se passer de moi » avait alors lancé le champion du monde après la partie.

Mbappé a humilié le Barça en 2021

Et Kylian Mbappé ne pouvait pas être plus dans le vrai avec cette déclaration. Puisque par la suite, il est devenu indispensable dans le jeu du PSG. Il l’a démontré en 2021 face au FC Barcelone en huitièmes de finale. Le club de la capitale avait une revanche à prendre après la débâcle de 2017. Et c’est grâce à Kylian Mbappé que la formation parisienne a pu la saisir. En feu, le Français a donné du fil à retordre à la défense catalane. Même Gerard Piqué n’a pas été en mesure de le contenir. Le constat a été sans appel, triplé et une large victoire 1-4 au Camp Nou.

Le Bayern Munich n’a rien pu faire

La même année, Kylian Mbappé a surpris le Bayern Munich. Après la finale perdue en 2020, le PSG affrontait de nouveau les Bavarois mais au stade des quarts de finale cette fois. Et dès l’aller, Kylian Mbappé a assuré la qualification aux siens. Après avoir ouvert le score en début de match, l’international français a offert la victoire aux Parisiens (2-3) après l'heure de jeu. Malgré la victoire 0-1 du Bayern Munich au retour, le PSG s’est qualifié pour les demi-finales, en grande partie grâce à Kylian Mbappé.

Mbappé, seul éclaircie du PSG dans le naufrage à Madrid

Il n’a cependant pas pu empêcher la désillusion face au Real Madrid en 2022. Auteur des deux buts parisiens dans la double confrontation, il a assisté impuissant au naufrage de la défense du PSG. Kylian Mbappé aura néanmoins été la seule éclaircie parisienne dans ce sombre revers sur la scène européenne.



Cette saison, le club de la capitale a encore l’espoir de se qualifier. Mais cela passe par un succès à l’Allianz Arena. Entré en jeu à l’aller, Kylian Mbappé s’était montré dangereux malgré la victoire du Bayern Munich (0-1). Ce mercredi, il devrait sans l’ombre d’un doute débuter la partie. Et comme il l’a prouvé par le passé, il pourrait porter le PSG et décrocher cette qualification presque à lui tout seul en signant une nouvelle prestation de haut rang. Le club de la capitale tient peut-être déjà son sauveur qu’il cherche depuis tant d’années sur le mercato.