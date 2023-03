PSG : Mbappé se prend un coup de pression, il se fait recadrer

Hugo Chirossel

Alors qu’il revenait tout juste de blessure lors du match aller face au Bayern Munich, Kylian Mbappé sera présent dès le coup d’envoi pour le retour ce mercredi. En conférence de presse ce mardi, Thomas Müller a envoyé un message à l’attaquant du PSG, lui promettant une soirée compliquée. En réaction à ces propos, Daniel Riolo a invité l’international français à « le mettre en sourdine ».

Ce mercredi, le Paris Saint-Germain jouera sa qualification pour les quarts de finale de la Ligue des champions sur la pelouse du Bayern Munich. Battu à l’aller au Parc des Princes (0-1), le club de la capitale devra faire sans Neymar, touché à la cheville et absent jusqu’à la fin de la saison. Toutefois, le PSG pourra compter sur un Kylian Mbappé en pleine possession de ses moyens, lui qui avait débuté sur le banc le 14 février dernier pour le premier choc entre les deux équipes.

« Il ne s'amusera pas beaucoup »

En conférence de presse ce mardi, Thomas Müller a fait l’éloge de Kylian Mbappé, tout en lui mettant un petit coup de pression. En effet, il a affirmé qu'il appréciait énormément l'international français, mais que si tout se passait comme prévu mercredi, il ne pourrait pas s'exprimer comme il le souhaite à l'Allianz Arena. « Mon joueur préféré ? C’est une question facile, Kylian ! Il est explosif et prend les bonnes décisions dans la surface de réparation. Le monde entier prend plaisir à le regarder. Mais demain, nous essaierons de le perturber dans son travail. Si notre plan fonctionne, il ne s'amusera pas beaucoup », a-t-il déclaré.

« Si Kylian veut le mettre en sourdine.. »