Neymar, Messi... Il craint le pire pour le PSG

Arthur Montagne - Journaliste Affamé de sport, il a grandi au son des moteurs de Formule 1 et des exploits de Ronaldinho. Aujourd’hui, diplomé d'un Master de journalisme de sport, il ne rate plus un Grand Prix de F1 ni un match du PSG, ses deux passions et spécialités

Alors que la blessure de Neymar, absent jusqu'à la fin de la saison ne cesse d'être commentée, une question revient avec insistance : est-ce une bonne nouvelle pour le PSG ? Pour Jérôme Rothen, la réponse est clairement négative. L'ancien Parisien estimant même que Lionel Messi n'a pas encore apporté suffisamment de garanties depuis son arrivée à Paris.

Victime d'une entorse de la cheville contre le LOSC le 19 février dernier, Neymar espérait être disponible pour le choc contre le Bayern Munich mercredi. Mais le protocole n'a pas porté ses fruits, ce qui a poussé le joueur et le PSG à prendre une décision radicale puisque le numéro 10 de la Seleçao va se faire opérer afin de consolider sa cheville, ce qui va le tenir éloigné des terrains jusqu'à la fin de la saison. Un coup dur pour les Parisiens à en croire Jérôme Rothen.

🚨 Le PSG responsable des blessures de Neymar ? 👇 pic.twitter.com/dF44nXANBQ — le10sport (@le10sport) March 7, 2023

«Neymar à 100% c’est problématique quand il n’est pas là»

« Je pense pas que ce soit une bonne nouvelle, car un Neymar à 100% c’est problématique quand il n’est pas là. (…) Si on est d’accord pour dire que Neymar ne doit plus être dans l’équipe et que c’est une bonne nouvelle qu’il soit absent, il faut que derrière que le collectif soit très fort », lance l'ex-numéro 25 du PSG au micro de RMC avant de poursuivre en affichant même des doutes concernant le rendement de Lionel Messi, décevant depuis le début de saison à ses yeux.

«Leo Messi ne m’a pas donné des garanties»