Nouveau scandale et le doute s’installe au PSG

Jules Kutos-Bertin - Journaliste Tout petit, je m’étais promis d’avoir un métier en accord avec le football. Très vite, j’ai pris conscience que mes pieds ne suffiraient pas pour m’emmener là où je le voulais alors le journalisme est devenu une évidence.

Blessé lors du match aller entre le PSG et le Bayern Munich, Achraf Hakimi n’a plus joué depuis cette rencontre. Le latéral marocain s’est surtout retrouvé confronté à la justice, lui qui a été mis en examen après une accusation de viol. Même si Hakimi devrait débuter le retour face au Bayern, le club de la capitale est conscient qu’il n’est pas dans un état émotionnel optimal.

Ce mercredi, le PSG joue le match le plus important de sa saison. Battu 1-0 au Parc des Princes, Paris se déplace sur la pelouse du Bayern Munich et devra faire beaucoup mieux pour aller chercher une qualification en quart de finale. Cette fois-ci, Kylian Mbappé débutera bel et bien la rencontre mais le PSG a tout de même d’autres problèmes à gérer, notamment avec Achraf Hakimi.

Hakimi n’a plus joué depuis le 14 février

Accusé de viol, l’international marocain a été mis en examen la semaine dernière. Achraf Hakimi continue de plaider non coupable mais la situation reste difficile pour le latéral droit du PSG qui, pour rappel, n’a plus joué depuis le 14 février et le match aller entre le club de la capitale et le Bayern Munich.

Mbappé le réclame au PSG, le verdict tombe https://t.co/xEKj3cPGhb pic.twitter.com/bSJ6SNJVmK — le10sport (@le10sport) March 8, 2023

Le PSG sait qu’il n’est pas dans un état optimal