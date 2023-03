Mbappé se présente avec le PSG, il tremble

Thibault Morlain

Cette fois, le PSG va pouvoir compter sur Kylian Mbappé pendant 90 minutes face au Bayern Munich. Forcément, côté bavarois, le danger est beaucoup plus important avec l’attaquant parisien à 100%. La menace est identifiée, mais face à Mbappé, on tremble bien évidemment. Julian Nagelsmann s’est prononcé sur ce danger.

A l’aller contre le Bayern Munich, alors qu’il revenait d’une blessure, Kylian Mbappé n’avait joué qu’une trentaine de minutes. Si cela n’avait pas suffi pour marquer face aux Bavarois, son entrée en jeu avait tout de même changer la physionomie de la rencontre. Quand Mbappé est là, le visage du PSG est différent et forcément, le match retour sera une autre histoire.

« L’un des meilleurs attaquants du monde »

A la veille de la rencontre entre le Bayern Munich et le PSG, Julian Nagelsmann s’est présenté en conférence de presse. Forcément, il a été question de Kylian Mbappé. Et l’entraîneur bavarois n’a pas caché sa crainte face au Français : « On s'était préparé à le voir sur le match aller. C'est l'un des meilleurs attaquants du monde, ça change le plan du match de son équipe aussi ».

« On ne peut pas l’arrêter tout le temps »