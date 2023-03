Une star dans la tourmente, le PSG monte au créneau

Axel Cornic

Conforté comme titulaire indiscutable dans les cages du Paris Saint-Germain, Gianluigi Donnarumma n’a pas vraiment convaincu. L’Italien a commis plusieurs erreurs inquiétantes et est souvent pris pour cible par les critiques des supporters et des observateurs. Il peut toutefois compter sur le soutien de son club et surtout de Christophe Galtier, son entraineur.

Le départ de Keylor Navas devait définitivement libérer Gianluigi Donnarumma, mais ce dernier a commis encore récemment des bourdes qui ne collent pas vraiment avec l’étiquette de meilleur gardien de sa génération qu’on lui colle.

Un pari risqué pour le PSG

La presse italienne s’en inquiète, puisque Il Corriere dello Sport a récemment parlé d’un Donnarumma fébrile au PSG et pas vraiment en progression depuis son départ de l’AC Milan, en 2021. Sa position serait d’ailleurs fragilisée, puisque les dirigeants parisiens commencent à douter de ses qualités.

« Donnarumma est un gardien fiable, de très haut niveau, jeune »