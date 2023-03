Galère avec Neymar au PSG, il en profite pour charger Messi

La rédaction

À quelques heures du 8e de finale retour de Ligue des Champions contre le Bayern Munich, Jérôme Rothen fulmine. Le consultant RMC s’inquiète de la longue absence de Neymar et n’y voit pas de point positif pour le PSG qui devra compter sur un grand Leo Messi.

Mercredi, le PSG se déplacera sur la pelouse du Bayern Munich pour renverser une double confrontation qui a mal démarré en 8e de finale de la Ligue des Champions. Défait 0-1 au match aller, Paris devra cravacher sans Neymar, gravement blessé à une cheville, pour espérer rejoindre les quarts de finale de la C1. Pour certains, la blessure du Brésilien survenue le 19 février dernier contre Lille, est une aubaine pour le PSG qui y voit un bienfait collectif.

Le PSG veut se débarrasser d'une star, la guerre est déclarée https://t.co/5M9AcxnRwN pic.twitter.com/aYZeuTmNmQ — le10sport (@le10sport) March 7, 2023

« C’est problématique quand il n’est pas là »

Pour d’autres, comme Jérôme Rothen, l’absence de Neymar jusqu’à la fin de saison est préjudiciable. Il estime que le PSG a besoin de sa star pour performer : « Je ne pense pas que ce soit une bonne nouvelle, car un Neymar à 100% c’est problématique quand il n’est pas là. (…) Si on est d’accord pour dire que Neymar ne doit plus être dans l’équipe et que c’est une bonne nouvelle qu’il soit absent, il faut que derrière que le collectif soit très fort. Et je pense que même sans Neymar, le collectif du PSG ne peut pas être plus fort que les individualités qui ont été mises en place car c’est le projet du club depuis x années et tu ne peux pas transformer ce projet là en quelques mois en disant maintenant on va faire confiance au collectif, aux joueurs du groupe » , indique l'ancien ailier gauche du PSG sur RMC Sport.

Les doutes au sujet de Messi