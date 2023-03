PSG : Neymar rappelé à l’ordre, l’avertissement est lancé après sa blessure

Bernard Colas - Journaliste Passionné de sport, de cinéma et de télévision (à l’écran comme derrière) depuis son enfance, Bernard est journaliste pour le 10 Sport depuis 2018. Plus habile clavier en main que ballon au pied, il décide de couvrir principalement un sport adulé, critiqué et détesté à la fois (le football) et un sport qui n’en est pas un (le catch).

Alors que la décision a été prise de l’opérer après sa nouvelle blessure à la cheville droite survenue le 19 février dernier, Neymar sera absent jusqu’à la fin de la saison. Une indisponibilité qui suscite déjà des interrogations en vue de son retour cet été. Jean-Bernard Fabre, docteur en physiologie et en biomécanique, avertit le joueur sur sa convalescence.

Fin de saison pour Neymar. Victime d’une nouvelle blessure à la cheville droite le 19 février dernier face au LOSC, l’international brésilien ne retrouvera pas les pelouses avant trois à quatre mois comme l’a officialisé ce lundi le PSG. « Neymar Jr a présenté plusieurs épisodes d’instabilité de la cheville droite ces dernières années. Suite à sa dernière entorse (…), le staff médical du Paris Saint-Germain a recommandé une opération de réparation ligamentaire, afin d’éviter un risque majeur de récidive. L’ensemble des experts consultés ont confirmé cette nécessité », a indiqué le club dans un communiqué, ajoutant que Neymar sera opéré dans les prochains jours à Doha.

Nouvelle absence pour Neymar

Neymar va donc connaître une longue indisponibilité de plus sous le maillot du PSG, et des questions se posent déjà sur son retour, alors que le Brésilien multiplie les blessures à la cheville droite. Interrogé par Le Parisien , Jean-Bernard Fabre, docteur en physiologie et en biomécanique, se prononce sur le sujet.

« Une action médicale ne pourra lui assurer une protection infaillible s’il ne met pas aussi de l’ordre dans son hygiène de vie globale »