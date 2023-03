Le PSG à l'origine d'une catastrophe avec Neymar, la folle révélation

Arthur Montagne - Journaliste Affamé de sport, il a grandi au son des moteurs de Formule 1 et des exploits de Ronaldinho. Aujourd’hui, diplomé d'un Master de journalisme de sport, il ne rate plus un Grand Prix de F1 ni un match du PSG, ses deux passions et spécialités

La nouvelle est tombée lundi soir. Comme trop souvent, Neymar va manquer toute la fin du PSG puisqu'il va se faire opérer de la cheville dans le but d'éviter un risque majeur de rechute dans les prochains mois. Nouveau coup dur pour le Brésilien, qui aurait toutefois pu être évité si le PSG avait été plus prudent lors de sa signature en 2017.

Ce n'est presque plus une surprise. Blessé contre le LOSC le 19 février dernier (4-3), Neymar a tout mis en œuvre pour revenir plus fort. En vain. Non seulement il ne sera pas disponible pour le huitième de finale retour de Ligue des champions contre le Bayern Munich, mais en plus, il va se faire opérer dans les prochains jours ce qui risque de le tenir éloigné des terrains jusqu'à la fin de la saison, comme l'a expliqué le PSG par le biais d'un communiqué.

Neymar va se faire opérer

« Neymar Jr a présenté plusieurs épisodes d’instabilité de la cheville droite ces dernières années. Suite à sa dernière entorse contractée le 20 février dernier, le staff médical du Paris Saint-Germain a recommandé une opération de réparation ligamentaire, afin d’éviter un risque majeur de récidive. L’ensemble des experts consultés ont confirmé cette nécessité », peut-on lire dans ce communiqué publié lundi.

Le PSG aurait pu tout éviter... en 2017 !