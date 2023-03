Il y a un plan pour neutraliser Messi et Mbappé, le PSG est prévenu

Axel Cornic

Ce mercredi, le Paris Saint-Germain va devoir inverser la tendance s’il souhaite poursuivre ses rêves de Ligue des Champions. Mais le Bayern Munich a l’avantage d’avoir remporté le match aller (0-1) et semble déjà connaitre son adversaire, qui va d’ailleurs devoir composer avec l’absence de plusieurs jours importants comme Neymar.

La saison du PSG peut basculer à tout moment. Avec une marge avance en Ligue 1, le club de la capitale se doit de continuer la Ligue des Champions et éviter une élimination dès les huitièmes de finale. Pour cela, Christophe Galtier va tout miser sur Lionel Messi et Kylian Mbappé, qui formeront l’attaque en l’absence de Neymar.

« Le positionnement et la discipline seront la clé »

A quelques jours de ce choc, Bixente Lizarazu a donné quelques conseils à son ancien club du Bayern Munich, pour contrer Messi et Kylian Mbappé. « Pour empêcher ce duo de combiner, le Bayern devra bien anticiper leurs mouvements et jouer de manière intelligente. Le positionnement et la discipline seront la clé du Bayern pour les contrôler » a expliqué l’ancien latéral français, pour le média allemand Wettbasis .

« Le Bayern devra défendre à deux ou trois sur Mbappé »