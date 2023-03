Neymar veut prendre une décision fracassante, il dicte son avenir

Thomas Bourseau

Neymar pourrait bien avoir disputé sa troisième et dernière Coupe du monde à 30 ans à l’automne dernier selon ses propres dires. Cependant, l’attaquant du PSG ne doit pas lâcher le Brésil d’après Luis Suarez. Son ancien coéquipier au FC Barcelone lui a tracé une route dorée pour remporter le Mondial.

Du 20 novembre au 18 décembre 2022 a eu lieu la Coupe du monde au Qatar. L’Argentine de Lionel Messi est sortie triomphante de la compétition lorsque le Brésil de Neymar a été battu en 1/4 de finale face à la Croatie de Luka Modric. Nouvelle désillusion donc pour le numéro 10 du PSG qui avait tenu le discours suivant avant le coup d’envoi du Mondial. « Je pense que 2022 sera ma dernière Coupe du monde. Je l'affronte comme la dernière Coupe du monde parce que je ne sais pas si je serai capable, mentalement, d'endurer plus de football ». De quoi jeter un froid sur son avenir à la fois en sélection et en club pour l’attaquant de 31 ans.

«Je crois qu'il viendra à la prochaine»

Cependant, Neymar ne doit pas baisser les bras. Selon son ancien compère d’attaque au FC Barcelone, à savoir Luis Suarez, le Brésilien doit être de la partie au Mondial de 2026, moment où il sera âgé de 34 ans, afin d’imiter Lionel Messi qui a posé ses mains sur le Graal à ses 35 ans. « Je crois qu'il viendra à la prochaine. Je le crois. Je ne lui ai pas parlé, mais je lui recommande d'en profiter au maximum et d'essayer, essayer... essayer ne vous fera rien perdre. Vous voyez, Messi, à 35 ans, a essayé et a obtenu ce qu'il voulait. Le Brésil, s'il veut être champion du monde lors de la prochaine édition, doit faire ce que l'Argentine a fait avec Messi : mettre dix joueurs qui courent et travaillent pour Neymar. C'est ce que l'Argentine a fait. La différence, la technique, la mentalité ont déjà les stars et Messi est une star, il est le meilleur du monde, et il a gagné avec sa différence dans les détails. Ce sont des choses qui rendent les joueurs uniques, et Neymar a cela aussi. Si le Brésil l'entoure de dix joueurs qui courent et travaillent, parce que Neymar aura 34 ans, il peut le faire parfaitement ».

Transfert au PSG, Neymar a perdu très gros https://t.co/qmjqsw83vZ pic.twitter.com/icoExklUII — le10sport (@le10sport) March 6, 2023

Les Brésiliens au service de Neymar pour un sacre mondial ?