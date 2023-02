Messi est attendu au tournant pour son avenir, il lâche une réponse

Thomas Bourseau

Lionel Messi a enfin pu mettre les mains sur la tant convoitée Coupe du monde, qui allait être sa dernière selon ses dires. Le sélectionneur argentin l’a une nouvelle fois incité à continuer, et Messi a fait passer un message précis à Lionel Scaloni.

Lundi soir avait lieu à la salle Pleyel à Paris la cérémonie The Best de la FIFA. En cette année 2022 de Coupe du monde, remportée par l’Argentine face à l’équipe de France, Lionel Messi a été sacré meilleur joueur de l’année civile devant son coéquipier du PSG Kylian Mbappé et Karim Benzema, vainqueur de la Ligue des champions avec le Real Madrid.

«Tant qu'il est heureux, il joue»

Au cours de ladite cérémonie, Lionel Scaloni a été nommé entraîneur de l’année pour son succès mondial avec l’Argentine à l’automne dernier. Dès la fin de la Coupe du monde, Scaloni avait fait part de sa volonté de voir Lionel Messi continuer avec l ’Albiceleste , lui qui avait annoncé que le Qatar était son ultime Mondial. Une fois encore, le sélectionneur de l’Argentine a fait passer un message à Lionel Messi. « Cela dépendra beaucoup de comment il est, de son humeur. C'est un joueur qui a la passion du football et qui est heureux sur le terrain, donc tant qu'il est heureux, il joue ».

«Il a formé ce groupe qui est très jeune et qui a encore beaucoup à donner à l'équipe nationale»