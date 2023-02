Mbappé et Messi terrassent l’OM, il passe aux aveux

Jules Kutos-Bertin - Journaliste Tout petit, je m’étais promis d’avoir un métier en accord avec le football. Très vite, j’ai pris conscience que mes pieds ne suffiraient pas pour m’emmener là où je le voulais alors le journalisme est devenu une évidence.

Vainqueur 3-0 sur la pelouse de l’OM, le PSG a pratiquement plié tout suspense en championnat en prenant huit points d’avance sur son principal poursuivant. Face à un grand Lionel Messi et un excellent Kylian Mbappé, Marseille n’a jamais pu inquiéter Paris. Valentin Rongier a reconnu la supériorité des Parisiens sur cette rencontre.

Après avoir battu le PSG en Coupe de France, l’OM voulait répéter cette performance en championnat. Mais en face, Kylian Mbappé n’a laissé aucune chance à Marseille. L’attaquant parisien a inscrit deux buts et délivré une passe décisive, une prestation XXL qui force le respect, même dans les rangs de l’OM.

«On était confiants et on voulait réitérer l’exploit»

« Le résultat est logique au vu du match. On a déjà un match mercredi, c’est ce qui est bien dans le foot, il y a beaucoup d’échéances. On va pouvoir vite passer à autre chose. Il faut être lucide, hier soir on a vu une très belle équipe de Paris. Nous aussi on a peut-être été un peu moins présents qu'au match en Coupe, mais c’est parce qu’ils sont aussi montés d’un cran. En commençant le match, on n’était absolument pas résignés, on était confiants et on voulait réitérer l’exploit », reconnaît Valentin Rongier dans L’After Foot.

Neymar pète les plombs, le vestiaire du PSG réagit https://t.co/JAiU5cspR2 pic.twitter.com/Dq29IyPYID — le10sport (@le10sport) February 28, 2023

«On est conditionnés pour ça»