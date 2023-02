Après l'OM, le PSG doit-il écarter Neymar ?

La rédaction

Privé de Neymar, victime d'une entorse de la cheville, le PSG a donné une leçon de football à l'OM ce dimanche soir. Alors que Kylian Mbappé et Leo Messi étaient en démonstration, le club de la capitale a écrasé son rival marseillais. Selon vous, le PSG doit-il écarter Neymar de son XI à son retour de blessure et le laisser sur le banc des remplaçants ?

Sans Kylian Mbappé, le PSG a chuté face à l'OM le 8 février en Coupe de France (2-1). De retour au Vélodrome ce dimanche soir, le club de la capitale a remis les pendules à l'heure. En effet, les hommes de Christophe Galtier ont corrigé l'OM, l'emportant 0-3 à l'extérieur. Et pourtant, Neymar n'était pas de la partie.

Le PSG perd contre l'OM sans Mbappé

Il y a une semaine, le PSG recevait le LOSC au Parc des Princes. Et au terme d'un match au scénario fou, l'écurie rouge et bleu a remporté trois points capitaux dans la course pour le titre (4-3). Toutefois, le PSG a perdu l'une de ses superstars. En effet, Neymar a rechuté face au LOSC. Touché une nouvelle fois à la cheville, le numéro 10 du PSG a dû sortir sur civière. Victime d'une entorse, Neymar devrait manquer trois à quatre semaines de compétition. D'où son absence face à l'OM ce dimanche. Et heureusement pour le PSG, Neymar n'a pas vraiment manqué à la bande à Kylian Mbappé.

Le PSG cartonne l'OM sans Neymar