PSG : Mbappé réalise un coup «stratosphérique», il hallucine

Double buteur et passeur décisif contre l’Olympique de Marseille (3-0), Kylian Mbappé a encore été impressionnant sous le maillot du PSG, égalant par la même occasion le record de buts d’Edinson Cavani (200). Une nouvelle prestation XXL qui laisse sans voix Edouard Cissé, considérant l’international français comme le « facteur X » du club de la capitale.

Il y a définitivement un PSG avec et sans Kylian Mbappé. Absent lors de la défaite en Coupe de France face à Marseille au début du mois, l’international français était bien présent dimanche au Vélodrome, apparaissant comme le grand artisan de la victoire parisienne sur l’OM. Auteur d’un doublé et d’une passe décisive pour Lionel Messi, Kylian Mbappé continue d’impressionner et apparaît comme l’élément fondamental du club de la capitale, de quoi forcer l'admiration d’Edouard Cissé.

« En combien de temps il a égalé Cavani ? C'est bluffant, stratosphérique »

« Kylian Mbappé est le facteur X c'est sûr. Tu sais qu'il prendra la profondeur même si tu restes bloc bas ou médian. Il ramène de la confiance. Il rassure et est compétiteur. Il avait envie de montrer à tout le monde qu'il était là. C'est lui qui marque, c'est le sauveur. En combien de temps il a égalé Cavani ? Cinq saisons et demie ? Il est allé vite, c'est bluffant, stratosphérique », confie l’ancien joueur du PSG et de l’OM dans L’Equipe .

🔴🔵 Face à l’#OM, Kylian Mbappé est entré dans la légende en devenant le meilleur buteur de l’histoire du #PSG 👑 Retour sur ses 200 buts à Paris, et les nouveaux records XXL à atteindre, susceptibles de relancer son avenir #PSGOM@Le10Sport 📝⬇️https://t.co/WxMKI5IDiQ — Bernard Colas (@BernardCls) February 27, 2023

« Là, le PSG envoie un signe fort »