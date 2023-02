PSG : Mbappé dans la légende, il va encore frapper fort

Bernard Colas - Journaliste Passionné de sport, de cinéma et de télévision (à l’écran comme derrière) depuis son enfance, Bernard est journaliste pour le 10 Sport depuis 2018. Plus habile clavier en main que ballon au pied, il décide de couvrir principalement un sport adulé, critiqué et détesté à la fois (le football) et un sport qui n’en est pas un (le catch).

En prolongeant au PSG en mai dernier, Kylian Mbappé ne cachait pas son ambition de devenir le meilleur buteur de l’histoire du club. Un exploit réalisé sur la pelouse de l’OM (3-0) ce dimanche, l’international français égalant Edinson Cavani et ses 200 buts. Désormais, d’autres records sont à la portée du crack.

Le 26 février est décidément une date à marquer d'une pierre blanche dans l’aventure parisienne de Kylian Mbappé. En 2022, l’international français égalait Zlatan Ibrahimovic en inscrivant sa 156e réalisation sous le maillot rouge et bleu, devenant ainsi le deuxième meilleur buteur de l’histoire du PSG. Un an jour pour jour et 44 buts après, Kylian Mbappé réitère et rejoint cette fois Edinson Cavani pour prendre la tête d’un classement dans le viseur du numéro 7 parisien depuis de longtemps. « Être le meilleur buteur de l'histoire du PSG, on ne peut pas cracher dessus donc on va voir ce qu'il va se passer », reconnaissait Kylian Mbappé l’année dernière après son doublé historique contre l’AS Saint-Etienne. « Il faut continuer, cela a toujours été mon objectif de laisser une trace dans la mémoire des gens, que ce soit statistique ou dans la mémoire visuelle, donner des émotions , prévenait l’attaquant tricolore. Je suis content de le faire ici à Paris. J'ai toujours fait en sorte d'être numéro 1. Il faut continuer à essayer d'aller le chercher . » 365 jours plus tard, Kylian Mbappé a donc rempli son objectif et marque de son empreinte l’histoire du Paris Saint-Germain.

200 buts à la loupe

Au lendemain de cette prouesse, L’Equipe et Opta ont analysé en détail les 200 réalisations de Kylian Mbappé. Sans surprise, l’attaquant totalise 152 buts du pied droit, contre 43 du pied gauche. Le natif de Bondy a trouvé le chemin des filets quatre fois de la tête, et à une reprise d’une autre partie du corps. 175 de ses 200 buts ont été marqués dans le jeu, les autres venant de penaltys (20), à la suite d’un corner (4) ou bien d’un coup franc (1). Kylian Mbappé compte au total 185 dans la surface de réparation, tandis que ses 15 autres réalisations ont été inscrites en dehors des 16 mètres 50. Parmi les victimes préférées du numéro 7, on retrouve Dijon (12), l’AS Monaco, Montpellier, le LOSC et l’OL (10). Dix buts inscrits face à la formation rhodanienne avec Anthony Lopes dans les cages, gardien ayant le plus souffert contre Kylian Mbappé. Au général, ce dernier compte 136 réalisations en Ligue 1, 34 en Ligue des champions, 27 en Coupe de France, 2 en Coupe de la Ligue et 1 au Trophée des champions.

Le caviar de Messi pour le 2️⃣0️⃣0️⃣ème but de Kylian Mbappé. ✨❤️💙🎥 @Ligue1UberEats pic.twitter.com/XA0STUYJfH — Actu Foot (@ActuFoot_) February 27, 2023

Mbappé peut faire mieux en Ligue 1 et en Coupe de France

S’il est donc entré dans la légende, Kylian Mbappé peut encore faire mieux dans les mois à venir. A commencer par battre Edinson Cavani, record condamné à tomber à très court terme. Avec ses 136 buts en Ligue 1, Mbappé surpassera également l’Uruguayen prochainement, ce dernier étant le meilleur buteur de l’histoire du PSG en Championnat avec deux réalisations supplémentaires. Pour la Coupe de France, le numéro 7 devra en revanche attendre la saison prochaine pour rejoindre François M’Pelé, meilleur buteur du club dans la compétition avec 28 buts inscrits. Kylian Mbappé en comptabilise un de moins sous le maillot rouge et bleu, mais a déjà égalé au classement général Jean-Pierre Papin et ses 29 buts, en prenant compte ses premières prouesses avec l’AS Monaco. La légende de l’OM pourrait également être dépassée en Ligue 1, actuel 17e meilleur buteur de l’histoire avec 156 buts.

L’incroyable record de Zlatan Ibrahimovic est à faire tomber

Avec 50 buts en une saison, Zlatan Ibrahimovic reste le buteur le plus prolifique du PSG au cours d’une même saison (2015/2016) comme le rappelle Le Parisien . Kylian Mbappé peut alors espérer détrôner le géant suédois, approché par Edinson Cavani (2016/2017) et ses 49 unités. Une prestation difficilement atteignable au cours de l’exercice en cours, mais réalisable à partir d’août prochain.

Kylian Mbappé peut viser mieux au Parc des Princes

Le Parc des Princes espère en tout cas assister un peu plus fréquemment aux prouesses de son numéro 7. Ce dernier s’illustre en effet davantage à l’extérieur (105) qu’à domicile (93), où Edinson Cavani reste là encore le plus prolifique avec 110 buts au compteur.

Un septuplé dans le viseur en Ligue 1

Auteur d’un quintuplé en début d’année contre le Pays de Cassel en Coupe de France (0-7), Kylian Mbappé n’a pas encore eu l’occasion d’en faire de même en Ligue 1, où il s’est déjà fait remarquer avec un quadruplé face à l’OL en 2019. Pour l’heure, André Abegglen avec le FC Sochaux (contre Valenciennes en 1935, 12-1) et Jean Nicolas sous les couleurs du FC Rouen (contre Valenciennes en 1938, 9-1) restent dans l’histoire du Championnat avec leur septuplé.

Une carrière au PSG pourrait lui permettre d’atteindre les sommets