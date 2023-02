Neymar – PSG : Il confirme plusieurs clashs dans le vestiaire

La rédaction

Vainqueur 3-0 lors du Classico dimanche soir, le PSG a rassuré ses supporters en vue du match contre le Bayern Munich le 8 mars prochain. Sans Neymar blessé, les Parisiens ont rendu une très belle copie, l’occasion pour Daniel Riolo de fracasser le Brésilien.

Dimanche soir, le PSG s’est adjugé le Classique de la Ligue 1 grâce à Kylian Mbappé et Lionel Messi (3-0). Une vraie démonstration sur la pelouse du Vélodrome que Paris a réalisé sans Neymar, et ce n’est peut-être pas un hasard… Pour la rencontre, Christophe Galtier a donc décidé de jouer à trois derrière tout en renforçant son milieu de terrain, offrant une plus grande stabilité collective.

Riolo confirme les accrochages pour Neymar

Dans l’After Foot sur RMC SPORT , Daniel Riolo est revenu sur le manque de complémentarité entre Neymar et certains de ses coéquipiers, confirmant au passage les différentes altercations avec d'autres joueurs du PSG ainsi que Luis Campos : « Neymar avec Vitinha-Ruiz, ça ne marche pas. Ce n'est pas pour rien qu'on dit qu'il y en a beaucoup qui sont contents qu'il soit blessé. Il s'est embrouillé avec Campos, il s'est embrouillé avec des joueurs, le mec dort pas de la nuit, c'est bon au bout d'un moment ». Il faut dire que Vitinha, Ruiz et même Verratti ont repris des couleurs. Les milieux parisiens ont souvent eu l’occasion de se projeter vers l’avant, exploiter les espaces et servir le duo Messi-Mbappé dans de bonnes conditions.

Un retour prématuré ?

L’absence de Neymar, blessé à la cheville, semble être bénéfique à l'entente entre Mbappé et Messi et plus globalement au système à trois défenseurs que veut mettre en place Christophe Galtier. Mais un retour du numéro 10 du PSG pour la rencontre face au Bayern n’est pas encore à exclure. A suivre !