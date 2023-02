Après Neymar, le PSG annonce une catastrophe

Arnaud De Kanel

Le PSG n'est pas passé loin de la soirée parfaite. Facile vainqueur d'un OM aux abois, le club de la capitale s'est rassuré à plus d'une semaine du déplacement à Munich pour affronter le Bayern. Malheureusement, Presnel Kimpembe a cédé sa place sur blessure. Christophe Galtier a donné de ses nouvelles, et elles ne sont pas bonnes.

La crise s'estompe peu à peu à Paris. Les Parisiens ont livré un superbe récital ce dimanche soir dans un Vélodrome refroidi d'entrée par Kylian Mbappé. Malgré tout, la soirée a été entachée par la grave blessure de Presnel Kimpembe. Après Neymar, c'est une nouvelle catastrophe qui touche le club de la capitale.

«Kimpembe sera indisponible jusqu’à la fin de la saison»

De passage chez le diffuseur de la rencontre Prime Vidéo , Christophe Galtier a donné des nouvelles de son défenseur. Malheureusement, sa saison est terminée. « Kimpembe s’est malheureusement blessé gravement et sera indisponible jusqu’à la fin de la saison. Il a une très grosse douleur au tendon d’Achille. On pense que c’est grave », a lâché l'entraineur du PSG. Et au vu de l'effectif parisien, c'est une terrible nouvelle.

Le PSG manque de défenseurs

Christophe Galtier a peut-être trouvé son système face à l'OM. Mais s'il veut le reconduire, il devra composer sans l'international français et peu de solutions s'offrent à lui. Il devra bricoler en repositionnant Danilo Pereira et Nordi Mukiele ou faire confiance au jeune El Chadaille Bitshiabu.