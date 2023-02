Le PSG a frôlé le désastre, Mbappé a tout changé

La rédaction

Le mois de février a été très compliqué pour le Paris Saint-Germain, qui a subi trois défaites consécutives face à Marseille, Monaco et le Bayern Munich. Lors des huitièmes de finale aller de la Ligue des Champions, Kingsley Coman a crucifié son club formateur et a permis à son équipe de remporter la première manche 1-0, avant le match retour à Munich, le 8 mars prochain. Mais comme l'a évoqué Fabian Ruiz, le PSG est plus fort avec Kylian Mbappé et peut renverser la rencontre.

Fabian Ruiz n'avait pas disputé l'intégralité de la rencontre contre le Bayern, puisqu'il était entré à l'heure de jeu, en même temps que Kylian Mbappé. Ces entrées cumulées ont complètement changé le cours du match, mais ce n'était pas suffisant pour renverser le Bayern Munich, solide défensivement. Pourtant, pour Fabian Ruiz, le PSG doit s'appuyer sur la dernière demi-heure, portée par Kylian Mbappé, pour espérer passer ces huitièmes de finale, et continuer de rêver d'une première Ligue des Champions dans la vitrine du club.

L'entrée de Mbappé a tout changé

Lors d'un entretien accordé au média officiel du club, le milieu de terrain espagnol du PSG, Fabian Ruiz a évoqué le match aller face au Bayern Munich, perdu 1-0 suite à un but de Kingsley Coman : « C'était un match difficile. Mais après leur but en deuxième mi-temps, l'équipe a fait un changement, nous avons eu quelques occasions dans lesquelles nous avons presque égalisé, mais bon, je pense que nous devons être positifs, il reste encore 90 minutes. »

Le PSG s’attaque à un crack, il se fait calmer https://t.co/J4JPLplhwE pic.twitter.com/NuTCSNHgWA — le10sport (@le10sport) February 26, 2023

Avec Mbappé, le PSG peut renverser le Bayern