OM-PSG : Il lance son duel contre Mbappé

La rédaction

Ce dimanche soir, l'Olympique de Marseille reçoit le Paris Saint-Germain dans un stade Vélodrome plein à craquer ; avec un enjeu crucial avant d'aborder le sprint final, le titre de champion de France. En effet, Paris n'a que cinq points d'avance sur son dauphin marseillais et pourrait soit souffler en cas de victoire, soit relancer son ennemi de toujours, en cas de défaite. Avant le coup d'envoi de la rencontre, Nuno Tavares s'est prononcé sur son duel à venir avec Kylian Mbappé, de retour de blessure.

C'est un match que les joueurs de l'OM et du PSG savent important avant chaque début de saison. Le rendez-vous était donc déjà coché et l'OM s'avance avec un léger avantage : ils ont déjà battu le PSG il y a trois semaines, en Coupe de France. Une victoire 2-1, face à un PSG privé de Kylian Mbappé et qui glissait lentement dans la crise.

« Tenter de stopper Paris »

Nuno Tavares a évoqué son duel à venir avec Kylian Mbappé, au micro de Prime Vidéo : « Si je suis prêt à stopper Mbappé ? Nous n'allons pas jouer du même côté donc... Je pense que nous sommes prêts à faire un bon match : tenter de stopper Paris. »

PSG : «C'est le numéro un», l'OM craint le pire avec Mbappé https://t.co/Cmg7bbgDw8 pic.twitter.com/jTxH2cfani — le10sport (@le10sport) February 26, 2023

« Plus rapide que Mbappé ? Je ne sais pas, on va voir »