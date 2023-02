Avec Mbappé, le PSG sait comment corriger le tir contre l'OM

Hugo Chirossel

Ce dimanche, le Paris Saint-Germain se déplace sur la pelouse de l’Olympique de Marseille pour un Classique très attendu. Battu le 8 février dernier en Coupe de France (2-1), le club de la capitale avait été submergé par l’intensité mise par les hommes d’Igor Tudor. Avant la rencontre, Christophe Galtier s’est livré sur les axes d’amélioration de son équipe, qui pourra cette fois-ci compter sur la présence de Kylian Mbappé.

Un peu mois de trois semaines après la victoire de l’OM face au PSG en Coupe de France (2-1), les deux équipes se retrouvent une nouvelle fois à l’Orange Vélodrome ce dimanche soir, pour le compte de la 25e journée de Ligue 1. Le 8 février dernier, les Parisiens avaient perdu la bataille du milieu de terrain et n’avaient pas su répondre à l’intensité mise par les Olympiens dès le coup d’envoi.

« Il faut avoir plus de maîtrise technique »

Des points sur lesquels ont travaillé les hommes de Christophe Galtier avant cette rencontre. « Oui, on est revenu sur notre élimination évidemment, avec un peu de vidéos et après sur ce qui n'avait pas fonctionné et ce qu'il fallait faire de différent dans ce genre de rencontre. On parle bien sûr d'intensité et du fait qu'il faut avoir plus de maîtrise technique et aussi tactique pour éviter de prendre la pression constante des Marseillais », a déclaré l’entraîneur du PSG au micro de Prime Vidéo .

« On n'avait pas de profondeur lors de notre précédent match »