PSG : Il l'annonce, l'OM a déjà la recette miracle pour stopper Mbappé

Ce dimanche soir aura lieu l'un des matchs les plus importants de ce début de championnat, le choc OM vs PSG. Ce « Classique » en fermeture de la 25ème journée de Ligue 1 permettra soit à Marseille de revenir à deux longueurs du PSG en cas de victoire, soit au club parisien de prendre le large et filer vers le titre. Avec un avantage de poids pour les Parisiens, le retour de Kylian Mbappé, invaincu face à l'OM. Mais les Marseillais ont un plan qui fonctionne.

Face à Marseille, Kylian Mbappé c'est 13 matchs sans défaites, avec 11 victoires et deux nuls pour huit buts marqués, et deux passes décisives délivrées. Autant dire que l'OM est l'une des proies favorites du natif de Bondy, qui se fera un plaisir de martyriser à nouveau les Olympiens, et d'envoyer le PSG vers le titre de champion de France de Ligue 1.

« Il faut empêcher les bons ballons »

Sur RMC , le match fait débat, notamment concernant Kylian Mbappé. Pour Lionel Charbonnier, champion du monde 1998 , « le meilleur moyen de ne pas voir Mbappé, c’est qu’il n’ait pas de ballon ».

