OM-PSG : Victime d'un coup dur, il fait le buzz avant le Classique

Hugo Chirossel

Alors qu’il reçoit le PSG ce dimanche, l’OM va devoir faire sans un de ses hommes forts. En effet, Chancel Mbemba est suspendu et ne pourra donc pas prendre part à cette rencontre. Involontairement, le défenseur de l'OM est parvenu à créer un énorme engouement auprès des supporters marseillais, qui ont repris l'une de ses déclarations après la victoire face à Toulouse le week-end dernier (2-3).

Avant de recevoir le PSG ce dimanche à l’Orange Vélodrome pour le Classique, l’OM s’était déplacé sur la pelouse de Toulouse le week-end dernier. Les Marseillais devaient à tout prix l’emporter, afin de conserver leurs cinq points de retard sur le club de la capitale.

« On est obligé »

Rapidement mené au score, Chancel Mbemba avait relancé l’OM en égalisant en début de seconde période, pour finalement s’imposer (2-3). Bien qu’il soit suspendu face au PSG, le défenseur âgé de 28 ans s’était montré déterminé au micro de Prime Vidéo avant le Classique : « Ça ne va pas être un match facile, mais on joue chez nous. On est obligé, on est obligé », a-t-il notamment déclaré.

Les supporters de l'OM reprennent les propos de Mbemba