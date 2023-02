Il acte une révolution à l’OM, la confidence hallucinante

Pierrick Levallet

Devenu président de l'OM en 2021, Pablo Longoria a dû apprendre le métier rapidement et sur le tas. Aujourd'hui, l'Espagnol fait l'unanimité sur la Canebière. Ce dernier a d'ailleurs avoué être sorti grandi de cette expérience, avant de remercier sa direction pour le soutien qu'elle lui apporte au quotidien dans la gestion du club.

«Je suis complètement différent professionnellement»

« Ce qui était important, c’était de passer du jour au lendemain de directeur sportif à président, comment apprendre ce nouveau métier. C’était un moyen de grandir et je suis complètement différent professionnellement de celui que j’étais il y a deux ans. J’ai beaucoup appris et maintenant, je me sens à l’aise, je crois que je maîtrise beaucoup de sujets » a expliqué Pablo Longoria, qui fait désormais l’unanimité à l’OM dans les colonnes de La Provence .

«On est passé d’un club où je devais tout faire à un club harmonisé»