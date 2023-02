Il a métamorphosé l’OM, tout était écrit

Pierrick Levallet

Cela fait maintenant deux ans que Pablo Longoria est à la tête de l’OM. Et en si peu de temps, le président espagnol a totalement métamorphosé le club marseillais. En difficulté sous la direction de Jacques-Henri Eyraud, la formation phocéenne est revenue sur le premier plan du football français. Et ce retour, l’OM le doit en partie à Pablo Longoria, qui a réglé un bon nombre de problèmes. Dès son arrivée, il avait d’ailleurs déjà remarqué ce qu’il fallait changer pour que le club retrouve de sa splendeur.

«Il a eu six mois pour voir ce qui n’allait pas»

« Pablo a vu tout ce qui n’allait pas. C’est plus facile quand on rentre dans un staff de voir ce qui ne va pas plutôt que de savoir ce qu’il faut faire. Mais ça correspond à sa personnalité : il est discret et humble, il observe, il comprend très vite. Il est arrivé après Andoni (Zubizarreta) et il a eu six mois pour voir ce qui n’allait pas. Et des dossiers, il y en avait... » a d’abord expliqué Richard Caillet, qui a accompagné Pablo Longoria à Marseille et à l’OM, dans les colonnes de La Provence .

Longoria a tout changé en peu de temps