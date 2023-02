«On tombe toujours contre un mur», il balance sur un énorme problème avec l’OM et le PSG

Arnaud De Kanel

Comme depuis 2015, les supporters du PSG seront interdits de déplacement pour la rencontre face à l'OM ce dimanche. Les autorités ont tranché et ont en mémoire le triste souvenir un jour d'octobre 2009 où des échauffourées avaient éclaté. La pilule ne passe chez un supporter du PSG qui regrette que les instances se réfèrent à des faits aussi datés pour décider.

Une fois n'est pas coutume, les supporters du PSG ne feront pas le déplacement à Marseille suite à un arrêté préfectoral aux allures ministériel si l'on se réfère à la lettre du directeur de cabinet de Gérald Darmanin adressée à Philippe Diallo. Les autorités ont décidé de ne pas faire table rase du passé en rappelant les dessous de cette rivalité qui a « entraîné dans le passé et de manière récurrente des troubles graves à l'ordre public ». Ce n'est pas sans rappeler la triste soirée d’octobre 2009 avec le match annulé au dernier moment suite à un cas de grippe H1N1 au PSG. S'en étaient suivis de violents affrontements dans le quartier du Vieux Port et vers la Gare Saint Charles de Marseille. Un supporter parisien déplore cette décision.

«La situation tendue entre le PSG et l’OM au classement n’aide pas»

Comme le rappelle un policier à RMC Sport , le contexte de ce Classique entre l'OM et le PSG augmente la crainte des autorités. « Le renseignement fonctionne, on peut dresser un constat assez clair de la situation, et même si le sportif ne doit pas entrer en compte, la situation tendue entre le PSG et l’OM au classement n’aide pas », souligne-t-il. Un supporter du PSG souhaite de son côté que les autorités passent à autre chose, comme lui l'a fait.

«On tombe toujours contre un mur»