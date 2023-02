Une légende quitte l’OM, voilà son successeur

Hugo Chirossel

L’été dernier, l’Olympique de Marseille a vu une de ses légendes quitter le club. En effet, Steve Mandanda est parti afin de s’engager avec le Stade Rennais. Capitaine pendant de nombreuses années, le départ du gardien âgé de 37 ans a laissé un grand vide dans le vestiaire marseillais. Un vide comblé par Valentin Rongier, qui s’impose de plus en plus comme un cadre du groupe d’Igor Tudor.

Relégué sur le banc par Pau Lopez la saison passée, Steve Mandanda a décidé de quitter l’Olympique de Marseille l’été dernier, alors qu’il était encore sous contrat jusqu’en juin 2024. « J’aurais pu rester à Marseille, je finis tranquille. Je joue, je ne joue pas, je joue quelques matchs… Mais ce que j’ai vécu la saison dernière, ça a été trop difficile à supporter pour moi. Être sur le banc, ne pas jouer, c’est quelque chose que je ne supporte pas », avait-il confié dans un entretien accordé à Canal+ au mois de novembre.

Rongier, nouvel homme fort de l’OM

Joueur le plus capé de l’histoire de l’OM (613 matchs), son départ a forcément laissé un grand vide dans le vestiaire marseillais. D’autant plus que, même s’il jouait moins, Steve Mandanda était le capitaine de l’équipe. Il a donc fallu que certains joueurs prennent plus de responsabilités et s’imposent un comme des leaders. Ce qu’a su faire Valentin Rongier, celui qui porte désormais le brassard lorsque Dimitri Payet n’est pas sur le terrain.

« C'est devenu un leader naturellement »