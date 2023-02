Révolution à l’OM, un coup légendaire est réalisé

Arnaud De Kanel

Les années passent à l'OM, les entraineurs aussi. Mécontent du mercato, Jorge Sampaoli claquait la porte à la surprise générale. Ainsi, c'est Igor Tudor qui était nommé par Pablo Longoria. Inconnu ou presque, il réalise une saison tonitruante qui permet au club phocéen de rêver du titre, permise notamment par sa patte tactique.

Après une préparation catastrophique en Angleterre, Igor Tudor connaissait les sifflets du Vélodrome pour sa première dans le volcan. Les supporters de l'OM ne s'étaient pas remis du départ précipité du très apprécié Jorge Sampaoli. L'Argentin avait un plan de jeu bien défini, mais il s'en est finalement allé, à l'instar de Marcelo Bielsa quelques années plus tôt. Très peu expérimenté, Igor Tudor était donc nommé pour prendre les rênes de la formation marseillaise. Une révolution surprenante tant il est difficile de s'acclimater au contexte marseillais, encore plus lorsque vous ne possédez pas assez d'expérience. Mais à l'aube de disputer son 25ème match de championnat, l'OM a fière allure et peut rêver du titre. Le club phocéen doit en partie son succès à la méthode Igor Tudor.

L’OM met une star au placard, il valide totalement https://t.co/CDhOt0w0fS pic.twitter.com/qDVFjefLFB — le10sport (@le10sport) February 25, 2023

«Les joueurs marseillais mettent la même intensité pour défendre et attaquer»

Invité à comparer les plans de jeu d'Igor Tudor et de Christophe Galtier à la veille du Classique , Oliver Dall'Oglio a couvert le Croate d'éloges. « Déjà, il y a un constat qui est clair : c'est qu'ils sont totalement différents. On peut définir le projet de jeu d'Igor Tudor par un mot : intensité. Dans le marquage, ce n'est pas du tout terrain, mais ils accompagnent beaucoup plus loin que les Parisiens qui restent sur une zone très définie. Tudor leur demande de l'engagement et de gagner des duels. La clé elle est là. La vraie singularité, c'est que les joueurs marseillais mettent la même intensité pour défendre et attaquer. Dans toutes les zones du terrain. Il n'y a qu'à voir le travail du premier rideau pour le mesurer. Le rôle des latéraux, dans l'activité, est essentielle », a-t-il lancé dans les colonnes de L'Equipe , avant de comparer la méthode Tudor à celle de Bielsa.

«Il y a une différence par rapport à la méthodologie de Bielsa»