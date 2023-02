Il y a un gros problème à l’OM, il le révèle au grand jour

Thibault Morlain

Si l’OM est aujourd’hui l’un des meilleurs clubs en France, il y a toutefois un gros problème sur la Canebière : la formation. En effet, les exemples son très rares de joueurs sortis du centre de formation et qui se sont ensuite imposés en équipe de France. Au contraire du PSG, l’OM n’y arrive clairement pas dans ce domaine et de nouvelles critiques ont été proférées à ce sujet.

Ces dernières années, Boubacar Kamara et Maxime Lopez ont été les rares exemples qui confirmaient la règle. Issus du centre de formation de l’OM, ils ont eu un rôle à jouer en équipe première. Mais à part eux, aucun talent phocéen n’a réellement réussi à percer au plus haut niveau. Du côté de l’OM, il y a un réel problème au sein du centre de formation, bien que le bassin méditerranéen regorge de nombreux talents. Mais voilà qu’ils échappent donc au club phocéen et cela est un réel problème à Marseille…



« Pas du tout suffisant pour un club de ce standing »

Cela ne date pas d’hier et ce problème est clairement identifié du côté de l’OM. On y travaille donc pour y remédier, mais cela n’est toujours pas réglé. Ce samedi, pour L’Equipe , Jean-Claude Giuntini en a d’ailleurs remis une couche sur ce point noir à l’OM : « On se rend vite compte à travers les moyens, la qualité des infrastructures, les conditions de travail en général que le Paris-SG est largement en avance sur l'OM au niveau de la formation. (…) Le niveau moyen des joueurs (au centre de formation) à l'OM n'est, en revanche, pas du tout suffisant pour un club de ce standing ».

« C’est dommage »