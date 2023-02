Guendouzi - OM : «Mais tais-toi !», il s'emporte totalement

Arthur Montagne - Journaliste Affamé de sport, il a grandi au son des moteurs de Formule 1 et des exploits de Ronaldinho. Aujourd’hui, diplomé d'un Master de journalisme de sport, il ne rate plus un Grand Prix de F1 ni un match du PSG, ses deux passions et spécialités

Titulaire indiscutable lors de la première partie de saison, Mattéo Guendouzi a vu son temps de jeu fondre depuis le début de l'année 2023 notamment après l'arrivée de Ruslan Malinovskyi et le retour en forme de Cengiz Under. Une situation que Vincent Moscato a du mal comprendre.

Transféré définitivement à l'OM après une première saison très réussie sous la forme d'un prêt en provenance d'Arsenal, Mattéo Guendouzi était encore titulaire indiscutable durant la première de saison. Néanmoins, depuis le début de l'année, l'influence de l'ancien milieu de terrain du FC Lorient a diminué. En effet, Mattéo Guendouzi est moins régulièrement titulaire depuis qu'Igor Tudor semble avoir trouvé son trio offensif. Ruslan Malinovskyi, arrivé cet hiver, et Cengiz Under, de retour à un excellent niveau, soutiennent Alexis Sanchez. Mais Vincent Moscato a du mal à comprendre les choix du coach de l'OM.

« Je ne comprends pas que Tudor se pose des questions à ce moment de la saison. Guendouzi, c'est le premier nom que je mets sur la liste et je fais l'équipe autour, même si Malinovskyi a signé, même si Sanchez est en pleine bourre. Si l'OM en est là aujourd'hui, c'est grâce à des mecs comme Guendouzi. Donc je ne comprends pas qu'il se pose des questions », lance-t-il sur les ondes de RMC , dans son émission Super Moscato Show , avant dans rajouter une couche.

