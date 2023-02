Parti chez l’ennemi, il s’enflamme pour l’OM

Jules Kutos-Bertin - Journaliste Tout petit, je m’étais promis d’avoir un métier en accord avec le football. Très vite, j’ai pris conscience que mes pieds ne suffiraient pas pour m’emmener là où je le voulais alors le journalisme est devenu une évidence.

Alors que l’OM et le PSG s’affrontent dimanche en Ligue 1, Laurent Blanc, l’entraîneur de l’OL, a été questionné sur ce Classique au sommet. Passé par les deux clubs, le technicien français avoue être impressionné par le jeu marseillais, même s’il reste conscient que Paris peut faire la différence sur « des actions de génie ».

L’été dernier, Jorge Sampaoli a surpris tout le monde lorsqu’il a décidé de quitter l’OM. Pablo Longoria a également étonné les observateurs en choisissant Igor Tudor, un entraîneur méconnu en France, pour succéder au technicien argentin. Quelques mois plus tard, ce choix s’avère plus que payant. A ce stade de la saison, l’OM a tout simplement le meilleur bilan comptable de son histoire en Ligue 1.

L’OM peut mettre la pression sur le PSG

Alors que Marseille affrontera le PSG ce dimanche et tentera de battre le leader pour se relancer dans la course au titre, Laurent Blanc a été interrogé sur cette rencontre au sommet. Le champion du monde 98 a joué à l’OM, entraîné le PSG avant de se retrouver à l’OL. Malgré son passage chez le rival, Laurent Blanc n’a pas eu de mal à mettre en avant le jeu produit par l’OM.

«C’est cela le football total et moderne»