L'OM encaisse 2M€, la polémique éclate

Hugo Chirossel

Prêté au Torino l’été dernier, Nemanja Radonjic devrait s’engager définitivement avec le club italien. En effet, les conditions pour son option d’achat automatique sont réunies, ce qui devrait rapporter 2M€ à l’OM. Toutefois, l'attitude de l’international serbe fait de plus en plus débat chez les Turinois. Son entraîneur, Ivan Juric, lui a d’ailleurs demandé plus d’implication dernièrement.

Recruté en 2018 en provenance de l’Étoile Rouge de Belgrade, Nemanja Radonjic était annoncé comme la nouvelle pépite du football serbe. Il n’a finalement jamais convaincu à l’OM et a enchaîné les prêts ces dernières saisons. Après l’Hertha Berlin et le Benfica Lisbonne, l’ailier âgé de 27 ans a été envoyé au Torino l’été dernier.

Radonjic va rapporter 2M€ à l’OM

Un choix qui semblait payant en début de saison. Nemanja Radonjic a totalement convaincu pour ses débuts avec le Toro , la presse italienne allant même jusqu’à le surnommer « Maradonjic », en hommage à Diego Maradona. Comme l’indique Tuttosport , les conditions pour son option d’achat automatique ont été réunies, ce qui devrait rapporter 2M€ à l’OM. Toutefois, l’international serbe ne semble plus faire l’unanimité au Torino et il n'est pas certain qu'il soit encore là la saison prochaine.

« Il a du mal à devenir un vrai joueur »