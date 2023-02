C’est reparti pour le feuilleton Mbappé, le Real Madrid prévient le PSG

Thomas Bourseau

En marge du prochain mercato estival, il se pourrait que le feuilleton Kylian Mbappé anime une nouvelle fois le mercato du PSG comme ce fut le cas en 2021 et 2022. Et le Real Madrid pourrait même en avoir fait sa priorité. Explications.

Kylian Mbappé pourrait-il quitter le PSG à la prochaine intersaison seulement un an après la prolongation de son contrat ? Lié au Paris Saint-Germain jusqu’en juin 2025 sur le papier, Mbappé pourrait devenir agent libre dès l’été 2024 puisque l’ultime saison présente sur le contrat n’est qu’optionnelle et ne pourrait être activée que par le principal intéressé.

La presse espagnole relance le feuilleton Mbappé au Real Madrid

De quoi donner des idées à la presse espagnole qui, par le biais du journaliste Edu Aguirre sur le plateau d’ El Chiringuito, a affirmé que Kylian Mbappé était impatient de venir au Real Madrid. The Athletic révélait ces dernières semaines que le champion d’Europe resterait à l’affût de la moindre opportunité de recrutement pour Mbappé lorsque le PSG pourrait se laisser tenter par une offre pharaonique afin de boucler un transfert légendaire, refusant que Kylian Mbappé quitte potentiellement le club en 2024 en tant qu’agent libre...

