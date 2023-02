Mbappé cartonne au PSG, une légende s’enflamme

Thomas Bourseau

Kylian Mbappé est un sujet chaud au Real Madrid depuis plusieurs années à présent. Enchaînant les belles performances avec le PSG et l’équipe de France, le champion du monde a tout pour devenir le numéro un selon Luis Figo, ancien pensionnaire de la Casa Blanca.

Kylian Mbappé est attendu comme le messie au Real Madrid et ça, ça ne date pas d’hier. Avant même qu’il signe au PSG en tant que champion de France avec l’AS Monaco en 2017, le club merengue qui venait de soulever sa deuxième Ligue des champions consécutive, lui avait déroulé le tapis rouge. Finalement, Mbappé est allé au PSG et y est resté à l’été 2021 contre son gré et au printemps dernier en y prolongeant son contrat.

Mbappé a trompé le Real Madrid, mais un transfert est toujours d’actualité

De quoi faire rager les fans du Real Madrid et certains journalistes espagnols qui couvrent l’actualité de la Casa Blanca. Cependant, il est à nouveau question d’un départ de Kylian Mbappé pour le champion d’Europe en titre ces dernières semaines lorsque The Athletic affirmait récemment que le PSG pourrait se laisser tenter par un transfert historique et que le Real Madrid demeurerait à l’affût.

«En fonction de sa volonté et de son travail...»