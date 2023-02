Mbappé préfère le PSG, le Real Madrid réagit

Thibault Morlain

Aujourd'hui, Kylian Mbappé est un joueur du PSG. Ce n'était pourtant pas gagné il y a quelques mois. Le natif de Bondy arrivait au terme de son contr at et on l'annonçait au Real Madrid. Le choix a finalement été fait de prolonger avec le PSG. Chez les Merengue, on est alors tombé de très haut et Toni Fuidias peut notamment en témoigner.

Le feuilleton Kylian Mbappé a rythmé le marché des transferts ces derniers mois. Et pour cause... Le Français arrivait au terme de son contrat au PSG et tout le monde l'annonçait au Real Madrid. Les Merengue l'attendaient déjà les bras ouverts, mais à la surprise générale et suite au forcing du Qatar, Mbappé a fait le choix de prolonger avec le PSG, signant un nouveau contrat dans la capitale.

« Tout le monde disait que c'était fait »

Aujourd'hui à Gérone et ancien joueur du Real Madrid, Toni Fuidias a vécu donc de l'intérieur du vestiaire madrilène ce feuilleton Kylian Mbappé. Quelles ont donc été les réactions chez les Merengue ? Pour Relevo , il s'est alors rappelé : « Tout le monde disait que c'était fait pour Mbappé ».

« On s'est fait avoir »