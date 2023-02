PSG : Mbappé réclame publiquement un joueur pour oublier la crise

Guillaume de Saint Sauveur - Journaliste Diplômé d’Ecole de Journalisme à Paris. Spécialisé football, et plus particulièrement sur le mercato. Fan du PSG et du Stade Français.

Considéré comme le nouveau crack ultime du PSG où il enchaine désormais les apparitions en équipe première, Warren Zaïre-Emery semble pouvoir prétendre à une place de titulaire dans le onze de Christophe Galtier. Et c’est explicitement ce que demande Kylian Mbappé qui vante les mérites de son jeune partenaire.

Du haut de ses 16 ans, Warren Zaïre-Emery est en train de prendre une place de plus en plus importante au PSG. Intégré à l’équipe première cette saison par Christophe Galtier qui compte beaucoup sur lui, le jeune milieu de terrain est l’une des seules éclaircies du moment dans ce PSG au contenu bien terne. Et cela n’a pas échappé à Kylian Mbappé…

« Il a de la personnalité, ce qu’on veut ici »

Interrogé dimanche au micro de Prime Video, l’attaquant star du PSG s’est enflammé pour Warren Zaïre-Emery et semble même réclamer un statut plus important pour le jeune titi : « Il a de la personnalité. Pour jouer ici, ce qu’on veut nous ici, ce sont des joueurs qui ont de la personnalité. Il a 16 ans, on s’en fiche, il ne joue pas avec son numéro dans le dos. Il vient, il apporte ce qu’il peut. Et bien sûr qu’il va apprendre », confie Mbappé.

« Il va faire des erreurs, mais… »