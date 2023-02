«Il est complet» : Le PSG a récupéré un crack

La rédaction

Pour cette seconde partie de saison, le PSG peut compter sur un renfort inattendu dans l’entrejeu en la personne de Warren Zaïre-Emery. Le jeune joueur de 16 ans bénéficie d’un temps de jeu impressionnant en profitant des absences et méformes des autres milieux de terrain du club. Pour son premier entraîneur dans la capitale, il n’y a rien de surprenant à voir le natif de Montreuil à ce niveau.

Titulaire pour la première fois de sa carrière en Ligue des champions cette semaine à l’occasion du huitième de finale aller contre le Bayern Munich, devenant ainsi le plus jeune joueur à débuter un match à élimination directe, Warren Zaïre-Emery s’est de nouveau illustré ce week-end en faisant une entrée remarquée contre le LOSC, contribuant au sursaut parisien (4-3). A 16 ans, le titi parisien impressionne, mais cela ne surprend pas ses proches.

« Je ne suis pas du tout surpris »

C’est notamment le cas de Stéphane Tardivel, son premier entraîneur au PSG. « Je ne suis pas du tout surpris. Il n'a pas telle ou telle qualité, il les a toutes. Vu ses prestations, c'est normal qu'on lui fasse confiance , estimait-il pour RTL avant la rencontre face au Bayern Munich. Il était techniquement très fort. Et tactiquement : il comprenait tout. On n'avait pas besoin de lui expliquer, il se place, il récupère le ballon, il joue vite, il joue juste. Il est complet ! »



À mi-saison, les 6 renforts estivaux du #PSG sont loin de répondre aux attentes. Le doute s’installe auprès des supporters avant #PSGLOSC, mais également dans le vestiaire où l’on critique Campos



Le PSG peut-il faire pire qu’en 2016 ?

📝⬇️ @Le10Sporthttps://t.co/h7GRKi3PpG — Bernard Colas (@BernardCls) February 19, 2023

« C'est un mélange entre Paul Pogba et N'Golo Kanté »