Nouveau scandale au PSG, il craque en direct

Arnaud De Kanel

Le PSG a vécu un dimanche après-midi très tendu. Au bord du gouffre lorsque Lille menait 3 buts à 2, Luis Campos est descendu des tribunes pour se placer au bord du terrain, prendre le relai de Christophe Galtier et invectiver le corps arbitral. Une attitude que n'a pas apprécié Habib Beye.

Lionel Messi a délivré le Parc des Princes à la toute dernière minute ce dimanche après un match complètement fou contre le LOSC. Le PSG a repris sa marche en avant mais ce ne fut pas de tout repos. La tension était telle pour le club de la capitale qui restait sur trois défaites consécutives, contre l'OM, Monaco et le Bayern, que Luis Campos a craqué. Voyant son équipe perdre sur sa pelouse, le conseiller sportif est descendu des tribunes pour prendre place sur le bord du terrain. Fou de rage, il n'a cessé de s'en prendre aux arbitres. Plus étonnant encore, il donnait des instructions aux joueurs, laissant Christophe Galtier totalement impuissant. Plusieurs voix se sont levées pour dénoncer l'attitude inacceptable du Portugais, comme celle d'Habib Beye. L'actuel coach du Red Star a fustigé le dirigeant du PSG sur le plateau du Canal Football Club .

«C’est impossible de voir un dirigeant venir devant l’entraîneur»

Le comportement de Luis Campos n'est pas passé inaperçu et il a suscité bon nombre de réactions. Habib Beye a commenté sur l'attitude du Portugais. « C’est impossible de voir un dirigeant venir devant l’entraîneur. Et ce n’est pas la première fois. Contre Monaco et Angers, c’était déjà le cas », a-t-il lancé, avant de conclure.

«Il n’est même pas salarié du PSG»