Une lourde accusation tombe, le PSG peut craindre le pire

Arthur Montagne - Journaliste Affamé de sport, il a grandi au son des moteurs de Formule 1 et des exploits de Ronaldinho. Aujourd’hui, diplomé d'un Master de journalisme de sport, il ne rate plus un Grand Prix de F1 ni un match du PSG, ses deux passions et spécialités

En grand danger face au LOSC, Luis Campos s'est distingué en débarquant aux côtés de Christophe Galtier pour donner ses directives aux joueurs. Le comportement du conseille sportif du PSG a été vivement critiqué et Stéphane Guy espère que des sanctions vont tomber.

Après trois défaites consécutives, le PSG devait impérativement s'imposer contre le LOSC dimanche. C'est chose faite, mais dans la douleur puisqu'il a fallu attendre les dernières secondes du match et un coup franc de Lionel Messi pour offrir la victoire aux Parisiens (4-3). Un match durant lequel Luis Campos s'est également fait remarquer en descendant de la tribune pour aller aux côtés de Christophe Galtier. Le comportement du Portugais n'est d'ailleurs pas passé inaperçu et Stéphane Guy se montre très critique.

Le PSG l'a poussé vers la sortie, il cartonne à l'étranger https://t.co/ME7JWMN4Jh pic.twitter.com/aJwS4J3BhF — le10sport (@le10sport) February 20, 2023

«Cette situation est ubuesque»

« Luis Campos se couche en étant persuadé d'avoir une incidence sur le résultat. Cette situation est ubuesque. Il n'y a jamais d'éléments extérieurs au bord du terrain », lance le journaliste sur le plateau de l' After Foot avant de réclamer une sanction contre le conseiller sportif du PSG.

«Il est grand temps que la LFP statue sur ce point là»