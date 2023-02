PSG : Il enrage à cause de Mbappé

Arnaud De Kanel

Passé tout proche de l'exploit face au Bayern, Kylian Mbappé a cette fois-ci bien sauvé le PSG. L'attaquant parisien a marqué un doublé et son premier but retient particulièrement l'attention. Mbappé s'est joué de la défense lilloise avant de tromper Lucas Chevalier. Ce dernier n'a pas caché son énorme frustration après avoir encaissé ce but.

Kylian Mbappé a fait trembler les filets du Parc des Princes. L'attaquant du PSG a inscrit ses 14ème et 15ème buts de la saison, reprenant ainsi la tête du classement des buteurs, à égalité avec Jonathan David (LOSC) et Folarin Balogun (Stade de Reims). La star du championnat avait parfaitement lancé les siens en trompant Lucas Chevalier après avoir dribblé la défense du LOSC. Une action splendide qui laisse des regrets au portier lillois, déçu de ne pas avoir arrêté cette frappe.

«Il la met à l’endroit où il faut»

Promis à un avenir radieux et très bon dimanche après-midi face au PSG, Lucas Chevalier n'a pas pu repousser la tentative de Kylian Mbappé. « Il arrive à passer entre les deux défenseurs, très peu de joueurs arrivent à le faire. On peut être un peu surpris qu’il arrive à s’insérer comme ça, mais c’est Mbappé. Il la met à l’endroit où il faut, entre les jambes », a déploré le jeune gardien au micro de Prime Vidéo .

«C’est rageant»