Neymar - PSG : Il fait une révélation troublante en direct

Sorti sur blessure ce dimanche face au LOSC, Neymar souffre d'une entorse de la cheville. Le Brésilien inquiète le PSG mais aussi Kylian Mbappé à l'approche du match retour contre le Bayern Munich en Ligue des champions. Toutefois, certains espéreraient une blessure longue durée et un forfait de la star de 31 ans en interne.

Le PSG a enfin mis un terme à sa série noire. Après trois défaites consécutives, la formation parisienne s’est enfin imposée, face au LOSC ce dimanche (4-3). Mais l’après-midi n’a pas été tout rose à Paris, puisque Neymar est sorti sur civière en cours de match. Le Brésilien souffre d’une entorse de la cheville. Cette nouvelle blessure inquiéterait le vestiaire parisien, Kylian Mbappé le premier.

«J'espère que Neymar va revenir vite»

« Quand tout le monde est là, les équipes ont du souci à se faire. Donc j'espère que Neymar va revenir vite parce que c'est un joueur primordial pour nous » a lancé la star du PSG au micro de Prime Video après la victoire sur le fil contre le LOSC. Néanmoins, certains ne partageraient pas l’avis de Kylian Mbappé.

«Certains espèrent que la blessure va dure un peu»