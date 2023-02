Clash au PSG : Mbappé envoie un message clair à Neymar

Pierrick Levallet

Après la défaite face au Bayern Munich, Kylian Mbappé faisait passer un message à ses coéquipiers mardi dernier. Cependant, Neymar ne l'a pas vraiment écouté et a fait l'objet d'une nouvelle polémique récemment. Certains ont ajouté de l'huile sur le feu quant au clash entre le Brésilien et le Français. Kylian Mbappé a alors tenu à mettre les choses au clair ce dimanche après la victoire contre le LOSC (4-3).

Après la défaite contre l’OM et l’AS Monaco, le PSG espérait pouvoir se relancer contre le Bayern Munich. Cependant, le club de la capitale s’est incliné face aux hommes de Julian Nagelsmann. Après la rencontre, en zone mixte, Kylian Mbappé invitait ses coéquipiers à se remobiliser pour sortir de cette crise sportive. « Il faut surtout que tous nos joueurs soient en bonne santé. Que chacun mange bien, dorme bien » lançait la star de 24 ans.

La réponse surprenante de Neymar à Mbappé

Mais quelques heures plus tard, Neymar faisait l’objet d’une nouvelle polémique. Aperçu autour d’une table de poker, puis dans un fast-food, le Brésilien a créé un autre scandale au PSG. Certains y voyaient une sorte de réponse à Kylian Mbappé. « Sa réponse à Mbappé, c’est non seulement "je ne vais pas faire ce que tu dis, et tu vas fermer ta gu**** parce que je m’en fous de ce que tu dis, et je vais aller honorer l’invitation de mon sponsor Poker Star". C’est jour de repos, moi je pensais qu’il allait jouer un petit peu, et bien non, il a fait une pause, il est revenu le soir, il a joué jusqu’à minuit et demi, il s’est qualifié pour le jour 2, et il est allé au McDo en postant ça. L’air de dire vraiment, "j’ai fait la totale Mbappé, tu m’as dit qu’il faut que je dorme bien et que je mange bien, voilà ce que je te réponds, ferme ta gu**** maintenant." » pestait notamment Daniel Riolo dans l’émission Estelle Midi .

«J'espère que Neymar va revenir vite»