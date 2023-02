Problème dans le vestiaire, ça chauffe entre deux stars du PSG

Bernard Colas - Journaliste Passionné de sport, de cinéma et de télévision (à l’écran comme derrière) depuis son enfance, Bernard est journaliste pour le 10 Sport depuis 2018. Plus habile clavier en main que ballon au pied, il décide de couvrir principalement un sport adulé, critiqué et détesté à la fois (le football) et un sport qui n’en est pas un (le catch).

La défaite contre l’AS Monaco (1-3) a laissé des traces dans le vestiaire du PSG. Alors que Neymar et Luis Campos ont eu un échange très vif au terme de la rencontre, la relation entre Marquinhos et Presnel Kimpembe serait également tendue après que ce dernier ait décidé d’aller échanger avec les supporters, contre l’avis de son capitaine.

Sèchement battu par l’AS Monaco (1-3) samedi dernier, le PSG a connu un week-end mouvementé en Principauté. Le ton est en effet monté sur et en dehors du terrain, avec notamment un échange très vif entre Neymar et Luis Campos au terme de la rencontre. La décision de Marquinhos de ne pas aller voir les supporters ayant fait le déplacement a également fait réagir, alors que Presnel Kimpembe a décidé de son côté de s’expliquer avec eux. Une initiative qui n’a pas forcément plu au capitaine du PSG.

Marquinhos n’a pas digéré l’initiative de Kimpembe

Selon L’Équipe , la prise de parole de Presnel Kimpembe devant les supporters du PSG à Monaco n’a pas été appréciée par Marquinhos, qui avait demandé à ses coéquipiers quelques minutes auparavant de ne pas s’arrêter face à eux. « Sur le terrain, c'est n'importe quoi, on sait. Le seul truc que je peux dire c'est merci pour le déplacement. Maintenant, ne nous lâchez pas, on a encore besoin de vous. On va se remobiliser dans le vestiaire, faire les choses comme il faut et on va se bouger mardi », avait lancé le numéro 3 du PSG. Mais le malaise serait plus profond du côté de Kimpembe.

Kimpembe regrette le départ des titis

Formé au PSG, Presnel Kimpembe déplorerait l’exode des titis au cours des dernières années. Ainsi, le défenseur parisien regretterait la disparition de l'amour du maillot provoquée en partie par le départ des pépites formées au PSG, et celui-ci serait aujourd’hui plus proche des jeunes membres du groupe, à l’instar de Warren Zaïre-Emery, El Chadaille Bitshiabu ou encore Ismaël Gharbi, plutôt que des stars. Et cela s'est vu à Monaco...