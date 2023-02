«On va perdre Neymar» : la folle prédiction du PSG

La rédaction

La Coupe du Monde a marqué un véritable coup d'arrêt dans la saison de Neymar. Marqué par la défaite du Brésil en quart de finale, la star du PSG peine à retrouver son niveau et semble aux abonnés absents depuis quelques semaines. Une situation redoutée en interne depuis le début de la saison.

Neymar en attendait beaucoup de cette Coupe du monde, il a été déçu. Evincé dès les quarts de finales, l'international brésilien a mal vécu cette élimination prématurée, et cela se ressent sur le terrain. Depuis son retour du Qatar, Neymar est bien loin de son meilleur niveau et n'hésite plus à se montrer dans un célèbre fast-food sur les réseaux sociaux.

« On ne pourra plus compter sur lui »

Un scénario craint par le PSG depuis plusieurs mois. Selon les informations du Parisien, de nombreux employés du club parisien avaient prédit un lâcher-prise de Neymar après le Mondial. « Après la Coupe du monde, on va perdre Neymar. On ne pourra plus compter sur lui » confiait-on en interne.

Le pire est redouté au PSG

Les pires craintes du PSG sont devenues réalité. Homme de cette première partie de saison à Paris, Neymar est méconnaissable en ce début d'année 2023. Le joueur n'est pas dans son assiette et fait plus parler de lui en raison de sa vie nocturne, que pour ses prestations sous le maillot du PSG. La saison est encore longue, mais les dirigeants auraient déjà fait leur choix. Neymar pourrait quitter la capitale en cas de bonne offre cet été. Son crédit est entamé.