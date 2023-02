PSG : Mbappé lâche un avertissement, il se fait rembarrer

Dan Marciano - Rédacteur Titulaire d'un Master de droit international, je me suis rendu compte au bout de mon parcours universitaire qu'il était important d'évoluer dans un domaine que l'on apprécie. Du jour au lendemain, j'ai décidé de mettre fin au rêve de mes parents, qui voyaient en moi un futur avocat, pour vivre de ma passion : le sport. Depuis, je couvre les mercatos et l'actualité sportive en essayant d'informer au mieux les lecteurs.

Kylian Mbappé a soif de revanche. Passé à côté lors du match aller de Ligue des champions face au Bayern Munich mercredi dernier, le joueur du PSG a promis un visage différent en Bavière le 8 mars prochain. Une sortie, qui n'effraie pas Julian Nagelsmann. Le technicien allemand a tenu à lui répondre en conférence de presse.

Entré en cours de seconde période face au Bayern Munich mardi dernier, Kylian Mbappé a tenté de donner un coup de boost à son équipe, malmenée en huitièmes de finale aller de Ligue des champions. La star du PSG a tenté, mais a buté (défaite 0-1). Après la rencontre, l'international français n'aurait pas caché sa colère dans le vestiaire, mais pas de quoi entamer son optimisme. Présent face aux médias après le coup de sifflet final, Mbappé avait annoncé la couleur pour le match retour, prévu le 8 mars prochain.





Le calvaire continue pour cette star du PSG https://t.co/E0RxPHJMkJ pic.twitter.com/TpY9XDvnwI — le10sport (@le10sport) February 18, 2023

Mbappé prévient le Bayern Munich

« On va aller à Munich avec l'objectif de se qualifier. Il y a une possibilité encore. On va y aller avec beaucoup d'énergie et de détermination. Une équipe comme le PSG doit dominer, on n'a pas l'habitude d'être dominés. En seconde période, on a vu que quand on joue avec beaucoup plus de personnalité, on les met en difficulté et on est capables de marquer des buts et d'être dangereux. Si on joue notre football offensif et qu'on les met en difficulté, on serait à égalité en marquant une fois » avait confié Mbappé. Le Bayern Munich n'a pas tardé à lui répondre.

Nagelsmann lui répond