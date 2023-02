En pleine crise, le vestiaire du PSG lâche une confidence sur Mbappé

Dan Marciano - Rédacteur Titulaire d'un Master de droit international, je me suis rendu compte au bout de mon parcours universitaire qu'il était important d'évoluer dans un domaine que l'on apprécie. Du jour au lendemain, j'ai décidé de mettre fin au rêve de mes parents, qui voyaient en moi un futur avocat, pour vivre de ma passion : le sport. Depuis, je couvre les mercatos et l'actualité sportive en essayant d'informer au mieux les lecteurs.

Arrivé au PSG durant l'été 2021, Achraf Hakimi s'est, tout de suite, lié d'amitié avec Kylian Mbappé. Depuis, les deux joueurs ne se quittent plus, profitant de leur temps libre pour voyager ensemble. Ce vendredi, l'international marocain a tenu à rendre hommage à son coéquipier, qui avait mis fin à ses rêves lors du dernier Mondial.

Entré en cours de seconde période face au Bayern Munich, Kylian Mbappé a tenu un discours de patron après la défaite de son équipe. Leader sur le terrain, l'international français n'hésite plus à hausser la voie dans le vestiaire, quitte à déranger certains de ses coéquipiers. Mais ne comptez pas sur Achraf Hakimi pour dire du mal de Mbappé.

« Kylian Mbappé est très fort »

Lors d'un entretien accordé à Prime Vidéo , Achraf Hakimi a tenu à rendre hommage à Kylian Mbappé, impressionnant aussi bien avec le PSG qu'avec l'équipe de France. « Le joueur le plus fort contre qui j’ai joué ? Quand on a joué avec le Maroc contre la France, Kylian Mbappé était très fort » a-t-il confié. Dans un second temps, l'international marocain a évoqué sa proximité avec la star parisienne.

Hakimi déclare sa flamme à Mbappé